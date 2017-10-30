Журналисту отказали в праве защитить переписку в Telegram от ФСБ

Мещанский суд Москвы отказался рассмотреть иск ведущего «Эха Москвы» Александра Плющева к ФСБ России, в котором он оспорил законность требований силовиков к Telegram предоставить ключи шифрования. Об этом со ссылкой на сайт суда журналист сообщил в своем канале в мессенджере.

По словам Плющева, он вместе с сотрудниками международной организации «Агора», которая уже представляет Telegram в деле против ФСБ, надеялись, что дело все-таки рассмотрят, но держали в уме и возможность отказа. «Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы», — заявил он.

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Журналист отметил, что теперь в силу вступает заранее продуманный план «Б». «Мы подаем частную жалобу в Мосгорсуд и, разумеется, обжалуем в установленный законом 15-дневный срок», — подчеркнул Плющев.

Он также добавил, что его удивила молниеносность отказа. «У судьи было 15 дней на принятие решения, но она обошлась одним: 26 октября я подал иск, 27 мне уже отказали», — объяснил ведущий.

Ранее в октябре Плющев вместе с журналистом Олегом Кашиным заявили о намерении подать судебные иски к ФСБ. По словам Кашина, они с коллегой посчитали, что требование силовиков затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации.