Журналисты подали в суд на ФСБ из-за требования раскрыть переписки в Telegram

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали судебные иски к Федеральной службе безопасности России (ФСБ) за требования силовиков к Telegram предоставить ключи шифрования пользовательской переписки. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Кашина.

По словам журналиста, они с коллегой посчитали, что требование ФСБ затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации. «В нем [Telegram] я обсуждаю практически все, что меня интересует, и все, о чем я пишу, в том числе с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками. Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний», — отметил он.