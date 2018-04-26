ФСБ уничтожила 12 террористов из ИГ

В период с 21 по 24 апреля на территориях пяти регионов России ФСБ уничтожила 12 сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Интерфакс».

Спецоперации проводились в республиках Дагестан и Татарстан, Ставропольском крае, Омской и Ульяновской областях.

В частности, 21 апреля в Ставрополе в результате спецоперации был ликвидирован преступник, планировавший совершить теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами теракта должны были стать здания правительства Ставропольского края и краевого управления ФСБ.

21 и 24 апреля в Дербенте пресечена преступная деятельность 11 членов бандгруппы — сторонников ИГ, которые планировали на территории Дагестана совершение покушений на сотрудников правоохранительных органов и представителей органов власти. В ходе оперативно-боевых мероприятий преступники открыли ответный огонь и были уничтожены.

24 апреля в Татарстане, Омской и Ульяновской областях силовики пресекли деятельность запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано 14 человек.

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