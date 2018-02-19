Дуров отчитался о привлеченных для своей криптовалюты миллионах

Основатель Telegram Павел Дуров привлек на ICO 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Перед комиссией отчитались две компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах: Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, обеими управляют Павел и Николай Дуровы.

Привлеченные средства не пойдут на вознаграждение братьям Дуровым, они нужны для развития новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой gram, а также мессенджера Telegram, отмечает издание.

Павел Дуров не назвал инвесторов, но совокупная доля инвесторов с российскими корнями в ICO не превышает семи процентов, а максимальный чек от одного инвестора — 20 миллионов долларов, сообщил изданию источник. Один из основателей Qiwi, Сергей Солонин, рассказал «Ведомостям», что вложил в Telegram 17 миллионов долларов.

Источники «Ведомостей» сообщили, что среди инвесторов также был Роман Абрамович, вложенную им сумму собеседники газеты не назвали. Представитель Абрамовича отказался комментировать эту информацию.

Telegram проводил не ICO в привычном смысле, уточняет газета. Инвесторы покупают права на внутреннюю криптовалюту проекта, но по другому соглашению: пока не будет запущен TON, это просто ценные бумаги, которые подразумевают участие в будущем распределении токенов, сообщил собеседник издания. Получатели токенов не будут иметь права голоса, а также дивидендов и интеллектуальной собственности, говорится в соглашении о продаже токенов Telegram. TON должна запуститься до 31 октября 2019 года, иначе инвесторы получат деньги обратно.

В январе на канале Telegram info опубликовали документ, согласно которому за 2017 год на развитие мессенджера Telegram было потрачено 70 миллионов долларов. В письме отмечалось, что большая часть бюджета — 62 миллиона долларов — была потрачена на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей.

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