Раскрыты траты Дурова на Telegram

За 2017 год на развитие мессенджера Telegram было потрачено 70 миллионов долларов. Об этом говорится в документе, который, как утверждается, был подготовлен компанией для будущего ICO. Его копия была опубликована в канале Telegram info.

По данным принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», документ подлинный, о чем изданию сообщили источники, знакомые с менеджерами Telegram.

В письме также отмечается, что большая часть бюджета (62 миллиона долларов) была потрачена на оборудование, поддержку серверов и обеспечение процедуры верификации пользователей. Также составители документа опубликовали прогноз на несколько лет вперед: по их данным, в 2018 году будет потрачено около 100 миллионов долларов, в 2019 году — 130 миллионов долларов, в 2020 году — 170 миллионов долларов.

Отмечается, что с обеспечением расходов в районе 620 миллионов долларов в последующие годы к 2022-му Telegram сможет достичь аудитории в один миллиард человек.

Ранее стало известно, что основатель мессенджера Павел Дуров готовится к запуску криптовалюты на базе Telegram. Он намерен соперничать с ведущими криптовалютами и уверен, что его будущий проект, в отличие от существующих, способен конкурировать с Visa и Mastercard.

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