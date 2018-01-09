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Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

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Артемий Лебедев
Артемий Лебедев

Дизайнер и путешественник Артемий Лебедев объявил мессенджер Telegram «самым успешным проектом российских спецслужб». Свои мысли он опубликовал в авторском канале.

По его мнению, Telegram пользуется популярностью в том числе и среди россиян в первую очередь из-за провозглашенной защищенности сервиса.

«И в этом месте я хотел бы пожать руку российским спецслужбам за то, что им наконец удалось создать настоящий, международный, непозорный, назашкварный, работающий продукт, который с ними не ассоциируется», — пишет Лебедев.

Он выразил уверенность, что любые важные разговоры «мониторятся кем надо». Блогер также добавил, что испытывает гордость по этому поводу и считает, что обоюдная неприязнь ФСБ и создателя Telegram Павла Дурова — «созданный образ».

В декабре правозащитная группа «Агора», представляющая Telegram, обратилась в ООН с просьбой оказать влияние на ситуацию, сложившуюся вокруг приложения в России. Жалоба поступила после того, как в октябре мессенджер был оштрафован Мещанским районным судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей.

По данным App Annie, в период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года приложение Telegram скачали более 12 миллионов пользователей из России.

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