Telegram попросил ООН спасти мессенджер от ФСБ

Представляющая интересы мессенджера Telegram международная правозащитная группа «Агора» обратилась к представителю ООН с просьбой оказать влияние на ситуацию, сложившуюся вокруг приложения в России. Об этом в свом Telegram-канале сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков.

«Из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирован в России, уверены в "Агоре"», — написал юрист.

Материалы по теме Беда для анонима Как Telegram обойдет блокировку в России

Чиков добавил, что «Агора» 13 декабря направила обращение спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой рекомендовать российскому правительству «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

В октябре Telegram был оштрафован Мещанским районным судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписок пользователей на 800 тысяч рублей. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил что оспорит иск, поскольку требования противоречат гарантируемому конституцией праву на тайну переписки. Ключи дешифровки необходимы спецслужбам для того, чтобы «расширить свое влияние за счет конституционного права граждан», полагает Дуров. 12 декабря Мещанский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу юристов Telegram, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Решение о назначении Telegram штрафа вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!