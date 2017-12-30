Пользователи сообщили о цензуре в Telegram

Известная социальная сеть Telegram ввела цензуру и заблокировала канал иранцев. Об этом в Twitter сообщил пользователь под именем Nariman Namazov.

«Телега заблочила один канал иранцев с 1 лямов 300 тыщами подписоты за "инструкцию к коктейлю молотова" /amadnews

а потом заблочила и их второй резервный канал /amadnews1 на который подписались за это время 600 тысяч с момента бана первого канала», — написал пользователь.

В середине декабря основатель Telegram Павел Дуров обратился к ООН с просьбой защитить соцсеть от ФСБ России. «Из-за отказа компании поделиться с ФСБ ключами шифрования пользовательских переписок Telegram может быть заблокирован в России», — написал юрист, представляющий интересы Telegram.

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