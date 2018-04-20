В ФСБ придумали новую причину блокировки Telegram

Один из сотрудников ФСБ в переписке с коллегами назвал «настоящую» причину блокировки мессенджера Telegram. По информации силовика, угрозой безопасности России стала идея создателя сервиса Павла Дурова разработать свою криптовалюту. Об этом сообщает РБК.

В письме, отправленном сотрудником 12-го центра ФСБ (курирует вопросы оперативно-розыскных мероприятий) Романом Антипкиным, содержится объяснение причины блокировки мессенджера.

«Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны», — говорится в письме Антипкина, которое цитирует РБК. Автор добавил, что «вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту».

Подлинность письма изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Участники рынка и чиновники, опрошенные РБК, сказали, что Антипкин неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на совещаниях, в том числе по реализации «закона Яровой».

На вопрос корреспондента РБК о своей роли в блокировке Telegram Антипкин ответил: «Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите».

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Источник «Ленты.ру» в силовых структурах подтвердил подлинность письма, объяснив, что сотрудник разослал письмо со своими мыслями, которые СМИ восприняли слишком серьезно. «Таких писем в день отправляют друг другу десятки», — добавил источник.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать сервис Telegram на территории России. Первые прецеденты ограничения доступа у абонентов были зафиксированы 16 апреля. Доступ к мессенджеру будет ограничен до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ в рамках выполнения «закона Яровой».

Основатель Telegram Павел Дуров в феврале привлек на ICO 850 миллионов долларов от 81 инвестора. Также он запустил еще одну секретную предпродажу перед публичным размещением токенов.

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