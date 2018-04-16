В России приступили к блокировке Telegram

Роскомнадзор отправил операторам связи предписание о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Адрес веб-версии мессенджера внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Десктопная версия, а также мобильное приложение пока доступны.

Решение ограничить доступ к сервису 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки Telegram, отказавшегося предоставлять ФСБ ключи шифрования, которые позволяют получать доступ к переписке пользователей.

Администрация сервиса настаивала в суде на том, что требование раскрыть силовикам алгоритм расшифровки переписки противоречит конституции, охраняющей право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. В Telegram также заявляли, что предоставить необходимые инструменты невозможно из-за технических особенностей мессенджера.

Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам эту информацию согласно «закону Яровой», принятому Государственной Думой 24 июня 2016 года.

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