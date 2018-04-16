Дуров предложил символ «цифрового сопротивления»

Основатель Telegram Павел Дуров переосмыслил логотип «ВКонтакте» с собакой и предложил символ «цифрового сопротивления» — пса в черном капюшоне, в каких изображают анонимных борцов. Нарисованное от руки изображение он опубликовал на своей странице в соцсети, добавив комментарий «DIGITAL RESISTANCE».

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Дуров считает, что с блокировкой Telegram национальная безопасность России снизится, поскольку «часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook». Террористическая угроза при этом останется на прежнем уровне, так как злоумышленники продолжат пользоваться шифрованными каналами связи, заключил создатель сервиса.

В понедельник, 16 апреля, операторы связи приступили к блокировке Telegram на территории России. Роскомнадзор также сообщил о готовности блокировать VPN-сервисы, которые позволяют подключаться к запрещенным в стране сайтам в обход ограничений.

Мессенджер был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы, который 13 апреля ограничил к нему доступ из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Мессенджеры обязаны предоставлять спецслужбам алгоритм расшифровок переписки согласно антитеррористическому пакету законов (известен как «закон Яровой»), принятому Госдумой в июне 2016 года.

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