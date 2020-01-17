Появились подробности допроса Дурова с пристрастием

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США два дня — 7 и 8 января 2020 года — с пристрастием допрашивала основателя Telegram Павла Дурова по поводу его блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram. Расшифровка с подробностями допроса появилась в распоряжении The Bell.

Допрос состоялся в Дубае, где в последние годы проживает Дуров, в присутствии адвокатов обеих сторон. Из протокола следует, что представитель SEC пытался добиться от Дурова объяснения, на что тот потратил привлеченные на ICO 1,7 миллиарда долларов, кому принадлежала идея привлечения средств инвесторов. Как следует из протокола, представитель SEC пытался доказать, что команда TON понимала: она имеет дело с незарегистрированными ценными бумагами, а не просто криптовалютой.

Из ответа Дурова следует, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта. Привлечение большого числа инвесторов было необходимо для того, чтобы добыть средства на покупку оборудования и обеспечение устойчивой работы будущей блокчейн-платформы. Как пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, почти на все связанные с расходами вопросы Дуров не отвечал.

Ранее окружной суд южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram до 26 февраля раскрыть SEC запрашиваемую финансовую информацию. Речь идет о данных об инвесторах и продаже токенов Gram. Комиссия полагает, что Gram является не криптовалютой, а ценной бумагой. Ссылаясь на внутреннюю переписку Telegram, SEC утверждает, что сотрудники также отзывались о Gram как о ценной бумаге.

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