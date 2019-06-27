Названы выпускающие больше всего миллиардеров вузы России

Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова возглавил топ-20 российских вузов, которые выпускают больше всего миллиардеров, членов советов директоров крупнейших компаний, успешных политиков и чиновников. Рейтинг составлен журналом Forbes.
По информации издания, на счету МГУ 153 «элитных выпускника», среди которых 17 российских миллиардеров, два члена правительства и один губернатор. Его выпускниками, в частности, являются председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен, основатель «Русал» Олег Дерипаска, член управляющего комитета Rambler Group Александр Мамут и основатель DST Global Юрий Мильнер.
На втором месте — Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с 74 «элитными выпускниками». Этот вуз окончили, например, глава «Норникеля» Владимир Потанин, основатель USM Holdings Алишер Усманов, бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.
На третьем месте оказался Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), выпускниками которого, помимо президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, являются основатель «ВКонтакте» и создатель Telegram Павел Дуров, председатель консультативного совета компании «АБР Менеджмент» Юрий Ковальчук и член совета директоров «Сибура» Кирилл Шамалов.
Также в топ-20 вузов вошли Российский экономический университет (РЭУ) имени Г. В. Плеханова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Московский физико-технический институт (МФТИ), Московский государственный юридический университет (МГЮА) имени О. Е. Кутафина, Московский авиационный институт «Национальный исследовательский университет» (МАИ), Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н. Э. Баумана, Московский политехнический университет (Московский политех), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет «МАДИ», Российский химико-технологический университет (РХТУ) имени Д. И. Менделеева и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).