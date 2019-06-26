Дети российского олигарха пополнили список богатейших людей мира

Совместное состояние Кирилла и Никиты Мордашовых, сыновей основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова, оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Как пишет Bloomberg, это дает им возможность войти в рейтинг богатейших людей мира.

21 июня бизнесмен передал детям часть своей доли — 24,99 процента акций — в туроператоре TUI AG. Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже в тот день превышала 5,4 миллиарда долларов. Таким образом, стоимость пакета, переданного сыновьям, приближалась к 1,4 миллиарда долларов.

По словам представителя Мордашова, основная задача передачи акций заключается в том, чтобы обеспечить преемственность поколений и ввести Кирилла и Никиту в курс дел, а также помочь им получить опыт в управлении портфелем.

До этого, в феврале, сообщалось, что Мордашов задумал переписать на детей 65 процентов акций золотодобывающей компании Nordgold, в которой самому бизнесмену принадлежит 99 процентов через холдинговую компанию «Севергрупп».

Алексей Мордашов в последнем рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes занимал четвертую строчку. Его состояние оценивалось в 20,5 миллиарда долларов.

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