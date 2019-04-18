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Определены самые богатые люди России

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Леонид Михельсон

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг двухсот богатейших бизнесменов России — список возглавил крупнейший акционер «Сибура» и «Новатэка» Леонид Михельсон: его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов. На втором месте оказался председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (21,3 миллиарда долларов). Третью строчку занял президент «Лукойла» Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов).

В десятку богатейших бизнесменов России также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (20,5 миллиарда долларов), член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов), глава холдинга «Интеррос» и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (18,1 миллиарда), член совета директоров LetterOne Holdings, председатель набсовета «Альфа-Групп» Михаил Фридман (15 миллиардов), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко (13,8 миллиарда), основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (12,6 миллиарда) и основной владелец инвесткомпании Millhouse Роман Абрамович (12,4 миллиарда).

Самая богатая женщина — Елена Батурина — заняла 81-ю строчку с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. Всего в рейтинг журнала вошли 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Совокупное состояние топ-200 богатейших россиян составило 496 миллиардов долларов.

Ранее Forbes составил рейтинг предпринимателей, изменивших представление о России в мире. Его возглавил венчурный инвестор Юрий Мильнер. На второе место журнал поместил основателя сети супермаркетов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого. Третью строчку занял основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров.

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