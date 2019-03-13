Названы самые богатые российские холостяки

Совладелец инвестиционного холдинга LetterOne и консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман стал самым обеспеченным российским холостяком, по версии журнала Forbes.

Состояние Фридмана оценивается в 15 миллиардов долларов. Он был один раз официально женат и один раз состоял в гражданском браке. От них у бизнесмена осталось четверо детей. Ранее он был назван самым богатым жителем Лондона после переезда американо-британского бизнесмена украинского происхождения Леонарда Блаватника в Нью-Йорк.

Также в тройку вошли Роман Абрамович (основные активы — холдинг Millhouse и английский футбольный клуб «Челси») с состоянием в 12,4 миллиарда долларов и Михаил Прохоров (акционер группы «Онэксим» и американского баскетбольного клуба Brooklyn Nets) с 9,8 миллиарда. Абрамович был женат трижды и имеет семерых детей, Прохоров никогда не вступал в брак.

За ними расположились бывший владелец «Уралкалия» и нынешний собственник футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев, в 2014 году завершивший длительный бракоразводный процесс с бывшей супругой (его состояние оценивается в 6,8 миллиарда долларов), партнер Фридмана по «Альфа-Групп» Петр Авен (5,2 миллиарда), основатель банковской группы МДМ Сергей Попов с 4,5 миллиарда, совладелец энергетического холдинга En+ Олег Дерипаска с 3,6 миллиарда, владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик с 2,8 миллиарда, создатель и акционер мессенджера Telegram и бывший собственник соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров с 2,7 миллиарда долларов и Аркадий Ротенберг (владеет компаниями «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест») с 2,6 миллиарда долларов.

В основном рейтинге Forbes, учитывающем состояние богатейших российских бизнесменов без учета их семейного положения, Фридман занимает восьмое место, Абрамович — 11-е, Прохоров — 13-е.

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