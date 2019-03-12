Оценено неравенство между бедными и богатыми россиянами

В 2018 году доля большинства расходов у самых обеспеченных семей снижалась, в то время как траты в наиболее бедных домохозяйствах росли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленные Аналитическим центром при правительстве РФ (АЦ) расчеты неравенства в потреблении российских домохозяйств.

На еду 20 процентов наименее обеспеченных граждан тратили в третьем квартале 2018 года 48 процентов своих доходов, тогда как в третьем квартале 2013 года на это у них уходило 43 процента бюджета. В то же время для наиболее обеспеченных 20 процентов домохозяйств такие траты за пять лет не изменились и составляли чуть больше 20 процентов от доходов.

Доля трат на непродовольственные товары снизилась у наиболее обеспеченных семей сильнее всего, с 47 до 41 процента. Расходы у беднейших граждан в этой категории наоборот выросли с 27 до 29 процентов. Отмечается, что, как правило, малообеспеченные домохозяйства увеличивают такие покупки при росте доходов, но на этот раз положительная динамика объясняется ростом необеспеченного потребительского кредитования. Также повышенные траты на технику россияне компенсировали снижением расходов на алкоголь.

В то же время, если, по данным за первые три квартала 2018 года, один член наименее обеспеченной семьи тратил в месяц на продукты питания 2,8 тысячи рублей, то в самых богатых семьях на это уходило 7,7 тысячи при среднем показателе в 5,1 тысячи рублей. На непродовольственные товары (транспорт, топливо, домашнее оборудование, мебель и медицинские товары) у бедных семей уходило 1,6 тысячи рублей на человека, а у самых обеспеченных — 16,6 тысячи рублей, средние расходы составили 6,2 тысячи рублей.

На образование наименее обеспеченные семьи в 2013-2018 годах стабильно увеличивали расходы, в то время как богатейшие напротив снижали. Это объясняется тем, что в статистике не учитывались расходы на обучение за границей. В то же время наименее состоятельные граждане не могут отказаться от расходов на обучение даже при росте цен.

Ранее сообщалось, что в ходе опроса подавляющее большинство россиян (91 процент) заявило, что им приходилось экономить на еде. При этом более четверти граждан тратят на покупку еды более половины своего дохода.

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