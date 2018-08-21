Россияне заметно сэкономили на еде

Россияне стали меньше тратить на еду. По данным исследования холдинга «Ромир», в июле расходы домохозяйств на продукты по сравнению с июнем в среднем снизились более чем на тысячу рублей (с 8365 до 7348 рублей) или на 12,2 процента.

Повседневные расходы россиян уменьшились лишь 0,6 процента по сравнению с июнем. Столь низкая динамика вызвана тем, что расходы на непродовольственные товары, напротив, выросли на 10,7 процента (с 7776 до 8609 рублей).

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Учитывая, что официальная инфляция в июле составила 0,3 процента, получается, что реальные траты семей сократились лишь на 0,3 процента.

Изменение потребительской активности исследователи объяснили сезонным фактором. Многие россияне перебрались на дачу, где смогли сэкономить на овощах и фруктах благодаря собственному огороду. При этом, отпускники активнее покупают такие товары, как средства личной гигиены, солнцезащитные кремы, моющие средства, поэтому расходы на непродовольственные товары выросли.

Самое значительное снижение расходов на еду и непродовольственные товары произошло в Центральном округе – на 5,5 процента. В Сибири и на Дальнем Востоке расходы напротив максимально выросли, на 3,3 процента. Жители Северо-Западного и Приволжского федерального округа потратили столько же, сколько в прошлом месяце. В Южном и Уральском федеральных округах общее снижение расходов составило 1,2 и 0,8 процента соответственно.

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