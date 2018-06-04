Названа главная статья расходов россиян

Самым популярным продуктом ежедневного потребления для россиян оказалось мясо. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которые приводит РИА Новости.

Согласно полученным данным, на мясо приходится до 14 процентов расходов российских домохозяйств на товары повседневного спроса, которые также включают в себя медицинские товары. При этом потребление мяса, как отмечают в GfK, последние годы падает. Аналитики связывают тенденцию с трендом на здоровое питание, ростом сервисов доставки еды, а также развитием сферы индустрии гостеприимства.

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«И хотя сейчас наблюдается снижение домашнего потребления категории, это по-прежнему самая крупная статья расходов российских покупателей», — говорится в исследовании. Аналитики отмечают, что в среднем на мясо и мясные изделия россияне ежемесячно тратят 1860 рублей.

Наиболее популярными продуктами из категории «мясо» у россиян стали сосиски и колбасы, на их долю пришлось 26 процентов всех мясных продуктов. При этом за минувший год доля колбасных изделий снизилась на три процента. Вареная колбаса и сосиски — по-прежнему самый популярный продукт, однако спрос на них за год снизился на 1,7 и 2,6 процента соответственно, а вот продажи сырокопченой колбасы, наоборот, выросли на 4 процента. Сильнее всего спрос упал на шпик и сало — падение составило 22 процента.

Исследование GfK проводилось по всей России. В общей сложности компания опросила 10 тысяч респондентов из городской и сельской местности. Исследователей интересовало потребление различных мясных продуктов среди россиян, а также их доля в потреблении.

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