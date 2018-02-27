Экономика
 
Последние новости
Раскрыто происхождение найденного в российском посольстве кокаина
Объяснена безболезненность повышения пенсионного возраста
Северную Корею заподозрили в поставке компонентов химоружия в Сирию
Критиковавшая Загитову американка признала неспособность повторить ее программу
Россиянин сбил собаку и несколько дней катался с ее трупом в бампере
Американская реклама «Протонов» опозорила «Роскосмос»
Перед смертью в отделе полиции петербуржец написал жене СМС с намеком

У россиян осталось рекордное количество свободных денег

Перейти в «Мою Ленту»

Объем свободных денег, остающийся на руках российских домохозяйств после всех необходимых расходов в последние годы, достиг максимума в номинальном значении в 2017 году (18,4 тысячи рублей), но не по покупательной способности. Таковы результаты исследования холдинга «Ромир».

К свободным деньгам относятся средства, которые семья может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки.

В 2008 году у среднего российского домохозяйства ежемесячно оставалось около 10,3 тысячи рублей свободных денег. При общем росте относительное снижение этой величины наблюдалось в 2009 году (до 9 тысяч рублей) и в 2015-м (15,4 тысячи рублей). Максимальный рост был отмечен в 2012 году, когда объем свободных денег вырос более чем на треть (плюс 38 процентов) по сравнению с предыдущим годом.

При этом за исследуемый период наибольшая покупательная способность россиян была зафиксирована в 2014 году. Если рассчитывать ее на основе стоимости двухлитровой бутылки кока-колы, то текущий показатель (233 бутылки) является шестым за всю историю исследований. Хорошие показатели отмечались также в 2013 и 2008 годах. Таким образом, результаты показывают, что доходы населения после кризиса 2014-2016 годов восстановились лишь частично.

По методологии исследователей, средние доходы домохозяйств определяются на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата. Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в прошлом году снизились на 1,7 процента в годовом выражении. Это был четвертый год падения: в 2014-2016 годах доходы снизились на 0,7, 3,2 и 5,8 процента соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ответственность за экономический рост переложили на доходы россиян
Подсчитаны расходы на простые удовольствия россиян
Реальные доходы россиян упали
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Кругом враги

Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться
17:45Сегодня

Австралия завалила США козлятиной из-за мусульман

15:3026 февраля

Секс-скандал обанкротил компанию Вайнштейна

15:14Сегодня

Найден российский след в венесуэльской криптовалюте

Экономика13:32Сегодня

С большим запасом

«Роснефть» лидирует по уровню обеспеченности доказанными объемами углеводородов
09:5626 февраля

Европейцам рассказали о потенциале Крыма и позвали на ялтинский форум

16:04Сегодня

Российских олигархов поманили в Италию

14:20Сегодня

Telegram пообещал вернуть деньги в случае провала Telegram

Экономика00:0125 февраля

Большая стирка

Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся
12:42Сегодня

Самопровозглашенного создателя биткоина обвинили в рекордной афере

18:4021 февраля

Дальневосточный морской салон соберет 1500 участников из десятка стран

11:41Сегодня

«Аэрофлот» добился возбуждения двух уголовных дел на авиадебошира

Россия
«Действовали дерзкие черные парни»
Нигерийские девушки едут в Россию учиться, а попадают в секс-рабство
Перед смертью в отделе полиции петербуржец написал жене СМС с намеком
Астраханские студенты-медики пострадали за пиво на лекции
Сибирские цыгане поженили детей в торговом центре
Кремль прокомментировал «кокаиновое дело»
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Все материалы
Мир
Белый груз
Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина
Фигурант «кокаинового дела» оказался учащимся университета МВД России
Северную Корею заподозрили в поставке компонентов химоружия в Сирию
Власти польского города решили спасти советский памятник
Настя Рыбка вышла на связь из-за решетки и предложила помощь разведке США
В США признали чрезмерную зависимость от спецназа
Идлибские террористы готовятся к грядущим поражениям, тренируя мышцы лицаИдлибский гадюшник
Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа
Все материалы
Бывший СССР
Перешли границы
Первая массовая резня в истории Советского Союза стала началом затяжной войны
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
В Киеве пообещали «жесткий» ответ России
ЕСПЧ поддержал поджарившую яичницу с сосисками на Вечном огне украинку
Украинский чиновник упал в обморок после угроз в адрес посла США
В Одессе пикетировали российское консульство
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
Все материалы
Экономика
Кругом враги
Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться
Австралия завалила США козлятиной из-за мусульман
У россиян осталось рекордное количество свободных денег
Найден российский след в венесуэльской криптовалюте
Российских олигархов поманили в Италию
С большим запасом
«Роснефть» лидирует по уровню обеспеченности доказанными объемами углеводородов
Telegram пообещал вернуть деньги в случае провала Telegram
Все материалы
Силовые структуры
Слился с природой
Грабитель подпольных казино расстрелял полицейских и шесть лет скрывался в лесах
Анатомия обнала
Подпольные банкиры из Сибири отмыли миллиарды. Такого в России еще не бывало
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала в Петербурге банду разбойников и вымогателей из Чечни
Дагестанский министр сбежал на Украину после обысков
Россиянин попытался откупиться от полицейского 39 бутылками пива
Украинского полковника обвинили в организации убийства оператора Первого канала
Все материалы
Наука и техника
Опять банановый
Телефон из «Матрицы» и старый Samsung: главные новинки с MWC 2018
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
На скале написано
У неандертальцев нашли острый ум и тягу к искусству
Российские морские двигатели сравнили с украинскими
Американская реклама «Протонов» опозорила «Роскосмос»
В Лос-Аламосе обнаружили бериллиевую угрозу
Найден способ победить неизлечимый рак
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«На разборки уже не хожу. А по молодости бывало»
Поветкин не забывает корни и идет за новым чемпионским титулом
Помашите ручкой
Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
Пита ТауфатофуаЗа шоколадными медалями
На Олимпиаду приехали не только чемпионы. На их месте мог быть кто угодно
Критиковавшая Загитову американка признала неспособность повторить ее программу
Россия лишится права проводить международные соревнования
Капитан «Зенита» покинет клуб
На матчи чемпионата мира в России разрешат проносить наркотики
Все материалы
Культура
«Показал, как расстегивать лифчики. Это был актерский этюд»
Создатели «О чем говорят мужчины 3» о женщинах, ревности и русском хамстве
Ад пуст, все здесь
В Большом театре показали взлет и падение феминизма
Геноцид и другие достижения
Лучшие фильмы Берлинского фестиваля-2018
Народного артиста России Гаркалина экстренно госпитализировали
Звезда «О чем говорят мужчины» поддержала Серебрякова после слов о хамстве
Агутин рассказал про самый запоминающийся секс с Варум
Крупнейший в мире гей-музей откроют в Британии
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Хакеры научились взламывать любой iPhone
Первый канал упрекнул СМИ в искажении слов Якубовича о шизофрении в «Поле чудес»
Польского журналиста-антисоветчика уличили в связях с украинскими радикалами
В доме американки из ниоткуда возник загадочный кот
Все материалы
Ценности
Окунулись с головой
Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Время топать
Почему женщины снова натянули ботфорты
Дизайнеры заставили моделей массово обнажаться
Бабушка-блогер выступила против стеснительности
Gucci взбесил индусов
Путина изобразили на женских сумочках
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
«Не везде найдешь гречку и селедку»
История пары из Саратова, переехавшей в Германию
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Японского безработного арестовали за стеснительность
Жених проехал тысячу километров ради свадьбы и потерял невесту из-за лысины
Юный поклонник макаронного монстра разозлился на запрет дуршлага на голове
Похититель унес ребенка из-под носа беспечного отца
Все материалы
Мал, да удал: самые маленькие кроссоверы
Интересные кроссоверы, длина которых не превышает четырех метров
Бычья ярость: самые экстремальные Lamborghini
Суперкары, с которыми справится только опытный тореадор
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Компания Porsche опровергла отказ от дизелей
Новый Audi A6 раскрыли до официальной премьеры
В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы