Подсчитаны расходы на простые удовольствия россиян

Россияне не теряют вкуса к простым удовольствиям, в сентябре индекс «Кофе с молоком» (КсМ), или индекс простых удовольствий, увеличился на 1,4 процента по сравнению с августом, в годовом выражении он упал на 2,2 процента. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

Граждане могут побаловать себя кофе с молоком и шоколадом из-за снижения цен на эти продукты, считают эксперты. Так, стоимость кофе в сентябре снизилась на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, шоколад подешевел на 14 процентов, отмечается в исследовании.

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В Москве индекс КсМ снижается уже третий месяц подряд. За месяц кофе в столице подешевел на 11 процентов, шоколад — на девять процентов, молоко подорожало на 1,2 процента, вода — на пять процентов.

Индекс «Кофе с молоком» рассчитывается на основе динамики цен и объемов потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада. Данные по покупкам этих продуктов поступают в режиме онлайн с помощью технологии сканирования штрих-кодов от 30 тысяч участников скан-панели в 180 городах России с населением более 100 тысяч жителей.

В сентябре глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что для восстановления потери реальных доходов россиян, которая произошла в 2014-2015 годах, потребуется несколько лет.