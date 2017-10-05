Россиянам пообещали долгий экономический подъем

В 2017 году в российской экономике началась новая фаза долгосрочного роста. Об этом в четверг, 5 октября, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, сейчас темпы роста ВВП превышают два процента, по итогам 2017 года ожидается увеличение на 2,1 процента, а золотовалютные ресурсы России увеличились до 427 миллиардов долларов. «Новая фаза экономического роста, по нашим оценкам, будет носить долгосрочный характер», — сказал Орешкин на российско-саудовском инвестфоруме.

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Фактором риска для экономики России остаются колебания котировок нефти, отметил министр. «В этом году мы имеем новую конструкцию правил по снижению влияния волатильности нефтяных цен», — подчеркнул он.

Для этого Минфин покупает валюту на внутреннем рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов. «Уже сейчас в России бюджет и платежный баланс чувствуют себя устойчиво при цене нефти 40 долларов за баррель», — добавил Орешкин.

В сентябре глава Минэкономразвития сравнил нынешнюю ситуацию в российской экономике с американской в первой половине 1980-х годов. Тогда в США была достигнута низкая и устойчивая инфляция, это стало началом кредитного цикла, который длился 27 лет, отметил министр.