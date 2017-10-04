Росстат сообщил о нулевой инфляции четвертую неделю подряд

Инфляция в России держится на нулевом уровне уже четвертую неделю подряд. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Росстат.

«За период с 26 сентября по 2 октября 2017 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100 процентов, с начала октября — 100 процентов», — отмечается в материалах статистического ведомства. С начала года инфляция составила 1,7 процента.

Материалы по теме Крепкий Орешкин Почему российской статистике не верит даже министр

С конца сентября по начало октября цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,6 процента. Капуста, лук, морковь и яблоки подешевели на 1,8-2,8 процента. Помидоры и огурцы подорожали на 0,4 и 0,3 процента соответственно.

Цены на куриные яйца выросли на 2,8 процента, мясные консервы, чай и соль — на 0,2 процента. Стоимость сахара-песка снизилась на 1,9 процента, гречки — на 0,8 процента. Свинина, маргарин, водка и пшено подешевели на 0,2 процента.

Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1 процента.

27 сентября глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил о сохранении тенденции снижения темпов инфляции и отметил незначительный риск дефляции в сентябре.

По оценке Банка России, годовая инфляция равна 3,3 процента, Минэкономразвития сообщает о 3,2 процента. В Минфине полагают, что она сохранится на таком уровне до конца 2017 года.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.