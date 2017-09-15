ЦБ улучшил прогноз по экономике России

Центробанк повысил ожидания роста экономики России в нынешнем году, прогноз по росту ВВП в среднесрочной перспективе сохранен на уровне 1,5-2 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

«С учетом положительной динамики второго квартала прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года повышен до 1,7-2,2 процента», — говорится в сообщении. Ранее ЦБ ожидал роста экономики в нынешнем году на 1,3-1,8 процента.

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Ограничениями для экономического роста могут стать нехватка производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров, полагают в ЦБ. «В дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5-2 процента в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований», — пишут эксперты.

Ранее 15 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8,5 процента годовых.

По прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП в 2017 году вырастет более чем на два процента. Международный валютный фонд ждет, что экономика страны увеличится на 1,4 процента, а в Bank of America прогнозируют рост в 1,8 процента.