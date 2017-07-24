МВФ подтвердил восстановление российской экономики в 2017 году

Российская экономика в соответствии с апрельским прогнозом будет постепенно восстанавливаться в 2017 году. Такая информация содержится в бюллетене Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном в понедельник, 24 июля.

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Фонд также отмечает, что базовая инфляция «в основном стабильна в странах с формирующимся рынком, а в нескольких из них, таких как Бразилия и Россия, она значительно снизилась».

Согласно прогнозу МВФ, в 2017 году ВВП России вырастет на 1,4 процента. Дальнейший рост экономики обусловлен стабилизацией нефтяных котировок и восстановлением реальных зарплат.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, российская экономика по итогам нынешнего года вырастет на 1,1 процента.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и 1,5 процента в 2018-2020 годах.