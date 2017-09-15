Жить будем

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Фото: Анатолий Струнин / РИА Новости

МРОТ в России наконец-то подтянут до уровня прожиточного минимума. Случится это либо в 2018-м, либо в 2019 году, в зависимости от политической воли властей. Минималка в итоге вырастет на несколько тысяч рублей. Тем не менее такой шаг позволит побороть бедность лишь на бумаге. Для реального повышения качества жизни потребуется экономический рост и системные преобразования, а на это могут уйти долгие годы.

Путин подумает

«Я, конечно, к этому вернусь. Надо все посчитать. Всем хочется побыстрее, естественно», — так президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Федерации независимых профсоюзов поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 января 2018 года, то есть уже через три с половиной месяца. На данный момент МРОТ равен 7,8 тысячи рублей, прожиточный минимум работающего человека чуть превышает 11 тысяч.

Дискуссии о необходимости выравнивания этих двух показателей ведутся давно. 11 сентября эти дискуссии оформились в конкретное поручение главы государства. Путин предложил решить проблему в два этапа: в 2018 году поднять МРОТ до 85 процентов от прожиточного минимума, а в 2019-м уравнять их.

В тот же день Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, который поднимает минималку почти на 22 процента со следующего года — до 9,5 тысячи рублей. Ведомство Максима Топилина также выступает за выравнивание МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2019 года. Ожидается, что документ внесут в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Уникальная русская бедность

Вне зависимости от того, какое решение примет президент — поднимать МРОТ до 100 процентов от прожиточного минимума в 2018-м или 2019 году, — с уверенностью можно сказать одно: жизнь тех, кто находится за чертой бедности, через несколько месяцев чуть облегчится (даже если минималку подтянут только на 22 процента).

По оценке вице-премьера Ольги Голодец, в России 4,9 миллиона граждан трудятся, но работа не спасает их от нищеты. Она назвала такую ситуацию уникальной, окрестив российскую бедность бедностью работающего человека. Почти 5 миллионов человек получают зарплату как раз на уровне МРОТ, а на жизнь нужно на несколько тысяч рублей больше.

В целом, ситуация с уровнем жизни в России остается тревожной. Согласно последнему мониторингу РАНХиГС, в июле реальные доходы населения упали на 0,9 процента по сравнению с июлем прошлого года. Если брать данные с января по июль, то доходы снизились на 1,4 процента.

По подсчетам ВШЭ, к маю 2017-го благосостояние населения падало 31 месяц подряд. Иными словами, почти 3 года уровень жизни россиян неуклонно снижался, а обеднели граждане страны в итоге на 20 процентов.

Согласно данным Росстата, за первый квартал (более свежей официальной информации нет), 22 миллиона россиян, или 15 процентов населения, получали доход ниже прожиточного минимума. Среди этих 22 миллионов спрятались и 5 миллионов «уникальных бедных», работающих за МРОТ. Остальным платят больше, но ненамного: уровень их доходов все равно ниже прожиточного минимума.

Прививка от нищеты

Уровень жизни можно поднимать двумя способами. Первый, эволюционный, предполагает стимулирование экономического роста и увеличение производительности труда. Проще говоря, экономика страны растет, в нее внедряются инновации, расцветает бизнес, а работники получают все больше денег. Этот идеальный вариант, разумеется, принимается в расчет в правительстве.

Задача того же Минэкономразвития — ускорение роста ВВП и повышение эффективности труда. Но даже в целевом прогнозе министерства предусмотрено увеличение объемов экономики на 3,1 процента в 2020 году, что для развивающегося государства крайне мало. Причем реальные доходы в прогнозе восстанавливаются очень медленно: плюс 2,1 процента в 2018 году, на 1,1 процента в 2019-м и на 1,2 процента в 2020-м. То есть эволюционным путем одолеть бедность в ближайшее время не получится.

«Не изменив производительность труда, не добившись существенного увеличения объемов ВВП, не произведя остро необходимые государству структурные изменения в экономике, невозможно побороть бедность. Директивы, печатанье денег и объявление громких государственных программ, направленных на выравнивание экономических параметров (в данном случае — МРОТа и прожиточного минимума), разрыв между которыми объясняется экономически обоснованными причинами, сами по себе ничего не дадут», — рассуждает аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

Второй путь — уничтожение бедности на бумаге. Выравнивание МРОТ и прожиточного минимума как раз этому способствует. Если минималка достигнет заветных 11 тысяч рублей, то Росстату уже не придется отчитываться о миллионах нищих россиян.

С другой стороны, вряд ли граждане, получающие даже по 11 тысяч рублей, перестанут считать себя нищими. Существует такой показатель, как субъективная бедность. По данным того же Росстата, в первом квартале 21,3 процента российских домохозяйств сообщили, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее. И повышение МРОТ никак не скажется на самооценке таких граждан.

Обратно в тень

Повышение минималки решает задачу борьбы с бедностью хотя бы на бумаге. Но щедрый жест государства несет в себе дополнительные риски. Они связаны с устойчивостью бюджета, а также с реакцией предпринимателей на то, что им придется платить сотрудникам больше.

По оценке директора аналитического департамента «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, сейчас в России около 20 процентов всей рабочей силы занято именно в госучреждениях. То есть зарплату им платит бюджет. И многие из них получают жалованье как раз на уровне МРОТ. Да, высококвалифицированные специалисты в силовых структурах, в здравоохранении и образовании зарабатывают куда больше, чем МРОТ. Но в бюджетных учреждениях есть и сотрудники низшего звена — медсестры в региональных больницах, воспитатели в детских садах, почтальоны и так далее. Их доходы гораздо скромнее.

Когда Путин обещал подумать об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума, он особо подчеркнул, что главное в данном вопросе — не навредить и не подорвать возможности казны. Бюджет России в ближайшие годы консолидируется, расходы урезаются, траты не наращиваются. Поэтому резкое повышение нагрузки на социальный сектор идет вразрез с экономической политикой властей. С другой стороны, как указывает Крылов, доля расходов на фонд оплаты труда среднего и низшего звена бюджетников в проектах государственного финансирования находится обычно в пределах 3-5 процентов. «И потому больших проблем от повышения МРОТ не возникнет», — считает эксперт.

Другая проблема — возможный уход бизнеса в тень. По разным оценкам, в теневом секторе постоянно заняты от 15 до 22 миллионов россиян. Кроме того, 33 миллиона человек (45 процентов от трудоспособного населения) в той или иной степени вовлечены в серую зону.

Работающих в белую не так много, как хотелось бы правительству, но и это число может сократиться из-за директивного повышения МРОТ. Кто-то из бизнесменов вообще свернет свою деятельность, кто-то — начнет платить зарплаты в конвертах. Есть и еще одна категория предпринимателей — действующие на грани. «В малом и среднем бизнесе уже давно существует система "белых" и "серых" зарплат. Если поднимут МРОТ, владельцу такого бизнеса просто придется увеличить "белую" часть зарплаты, урезав, соответственно, "серую"», — отмечает Алексей Корнеев. В общем, уравнивание МРОТ с прожиточным минимумом несколько вредит политике «обеления» российского рынка труда.

Наконец, не стоит забывать и о том, что прожиточный минимум — весьма условная величина, оторванная от реальности. Многие ошибочно полагают, что она отражает реальный уровень жизни населения. Поэтому новости об урезании прожиточного минимума часто воспринимаются негативно, как будто правительство осознанно уменьшает финансовые возможности граждан.

На самом деле данный показатель необходим властям для внутреннего пользования. На него ориентируются, например, при формировании бюджета. Он же используется для того, чтобы правительство понимало свои минимальные социальные обязательства перед населением.

Компоненты, из которых складывается прожиточный минимум, не всегда отражают реальное потребление. В прожиточный минимум в равных долях входят траты на еду (преимущественно хлеб, картофель и молоко; меньше на мясо, рыбу и фрукты), на непродовольственные товары вроде одежды и на оплату различных услуг.

Но очевидно, что потребление конкретного человека может сильно отличаться от того, что заложено в условную продовольственную корзину. Таким образом, повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума, который во многом является виртуальной величиной, поможет победить бедность только в глазах правительства.

Марат Селезнев

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