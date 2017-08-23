В теневой сектор экономики попали 33 миллиона россиян

Доля россиян, в разной степени вовлеченных в теневой рынок труда, составляет 44,8 процента от работающего населения. Это примерно 33 миллиона человек. Такие данные содержатся в исследовании РАНХиГС.

По данным прошлых опросов, в 2016 году 40,3 процента работников были вовлечены в теневой сектор, в 2013-м — 44,5 процента, в 2006-м — 45,1 процента.

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Данные охватывают работников, в течение последнего года имевших постоянную или временную неофициальную работу, или разовые необлагаемые доходы хотя бы несколько раз в год.

«В целом, как показывают полученные данные, рост теневой занятости по большей части обусловлен расширением неоформленной вторичной (дополнительной) занятости граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальную дополнительную работу (доходное занятие), возросло с 30,4 до 35,5 процента», — сказано в материалах академии.

Там также констатировали, что органам государственного управления пока не удается стимулировать работающих выйти из тени, а в условиях нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в теневую занятость.

14 августа Минтруд сообщал, что в России в первом полугодии 2017 года было обнаружено более 864 тысяч работников в теневом секторе. Из них 94 процента (810 тысяч) легализованы, с ними заключены трудовые договоры. Большая часть теневого сектора экономики, по данным министерства, приходится на такие сферы как строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг.

В начале апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в 2016 году были легализованы зарплаты не менее 2,5 миллиона россиян.