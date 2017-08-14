Минтруд легализовал более 800 тысяч работающих в тени россиян

Министерство труда обнаружило в России в первом полугодии 2017 года более 864 тысяч работников в теневом секторе. Из них 94 процента (810 тысяч) уже легализованы, с ними заключены трудовые договоры. Об этом заявил глава министерства Максим Топилин, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что за два последних года всего в регионах РФ легализовано около 4,5 миллиона человек, и эта работа по легализации теневого рынка труда позволила собрать более 35,6 миллиарда рублей страховых взносов.

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Большая часть теневого сектора экономики, по данным Минтруда, приходится на такие сферы как строительство, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг, а также транспортные услуги.

В начале апреля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в 2016 году были легализованы зарплаты не менее 2,5 миллиона россиян.

С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Норма распространяется на три профессии — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Изначально планировалось, что под действие нормы попадут 45 профессий.

По разным оценкам, в теневом секторе экономики России заняты от 15 до 22 миллионов человек.