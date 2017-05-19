ФНС за три месяца зарегистрировала 40 самозанятых

За первые три месяца действия закона о двухлетних налоговых каникулах для самозанятых (репетиторов, нянь, домработниц) в налоговой службе зарегистрировались только 40 человек. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

На учет в налоговых органах за первый квартал 2017 года было поставлено 27 граждан России и 13 иностранцев. Больше всего обращений зафиксировано в Белгородской области (пять на услуги по уборке, четыре — на репетиторство). В Москве подано два уведомления на услуги уборки и по одному — на репетиторство и услуги няни.

В ФНС не стали оценивать эффективность нормы о самозанятых. Там сообщили, что оценка активности граждан по постановке на учет в качестве самозанятых не относится к компетенции ФНС.

Титов, в свою очередь, заявил, что «внедрение этого института на сегодняшний день фактически провалилось». По его словам, закон в том виде, в каком он был принят, не решает главной задачи — не способствует массовому выходу миллионов самозанятых из тени.

С 2017 года в России действуют двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, которые заявят о себе в налоговые органы. Норма распространяется на три профессии — сиделок и нянь, репетиторов, домработниц. Изначально планировалось, что под действие нормы попадут 45 профессий.

По разным оценкам, в теневом секторе экономики России заняты от 15 до 22 миллионов человек.