Эксперт назвал данные Росстата о неформальной занятости преувеличенными

Доля неформальной занятости в России составляет 10-15 процентов от общей численности занятых. Такую оценку привел замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников, передает корреспондент «Ленты.ру». Ученый выступил в Центре стратегических разработок на презентации доклада «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», соавтором которого он является.

«В этом плане я являюсь диссидентом, многие со мной не согласятся, но по моей оценке проблемы огромного неформального сектора в российской экономике не существует», — сказал он.

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Данные Росстата, согласно которым неформальный сектор составляет 20-25 процентов эксперт назвал преувеличенными. «Дело в том, что определение Росстата никак не соответствует общепринятым в развитых странах понятиям о неформальной занятости», — пояснил он. Таким образом, уверен эксперт, данные российской статистики как минимум вдвое искажают реальное положение вещей в сторону увеличения.

Согласно методике, которой пользуется Росстат, объяснил Капелюшников, в число неформально занятых граждан попадают индивидуальные предприниматели, независимо от того, платят они социальные взносы или нет. То же самое с самозанятыми гражданами, к этой же категории оказываются отнесенными фермеры, частнопрактикующие адвокаты, частные врачи и так далее. Все эти категории работников во всех странах учитываются как официально занятые (при условии, что они работают легально и платят социальные взносы). Несовершенство методики подсчета создает иллюзию непропорционально раздутого неформального сектора, считает эксперт.

На самом деле, уровень неформально занятых в России такой же, как и в большинстве развитых стран, отметил Капелюшников.

По оценкам министерства финансов, с 2010 года число занятых в формальном небюджетном секторе снизилось на 1,6 миллиона человек. Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2016 году, показал, что 70 процентов россиян получают зарплату по официальным ведомостям, 13 процентов получали частично серую зарплату, а каждый десятый житель страны признался, что получает зарплату полностью в конверте.