В России решили выращивать бананы

Правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции

Бананы вошли в перечень сельскохозяйственной продукции, утвержденный распоряжением правительства России. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, производство, первичная и последующая (промышленная) переработка продукции осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями. В перечне указано, что также эта обязанность возлагается на научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования.

В марте этого года сообщалось, что бананы собрались признать российским сельхозпродуктом. Благодаря этой мере у производителей появится возможность претендовать на меры господдержки. Глава Минсельхоза Ставропольского края Сергей Измалков объяснил, что в регионе запланировано строительство 15 гектаров теплиц с общим объемом инвестиций около 1,4 миллиарда рублей.

Ранее отечественные фермеры предупредили о нехватке семян. Сельхозпроизводители опасаются, что запрет на ввоз даже через третьи страны семян из Нидерландов может оказать значительное негативное влияние на отрасль. Аграрии считают, что больше всего пострадают тепличные культуры и овощи позднего урожая, посевная которых уже идет.