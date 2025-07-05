Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:28, 4 июля 2025Экономика

В России решили выращивать бананы

Правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Бананы вошли в перечень сельскохозяйственной продукции, утвержденный распоряжением правительства России. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Как уточняется в документе, производство, первичная и последующая (промышленная) переработка продукции осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями. В перечне указано, что также эта обязанность возлагается на научные организации, профессиональные образовательные организации, организации высшего образования.

В марте этого года сообщалось, что бананы собрались признать российским сельхозпродуктом. Благодаря этой мере у производителей появится возможность претендовать на меры господдержки. Глава Минсельхоза Ставропольского края Сергей Измалков объяснил, что в регионе запланировано строительство 15 гектаров теплиц с общим объемом инвестиций около 1,4 миллиарда рублей.

Ранее отечественные фермеры предупредили о нехватке семян. Сельхозпроизводители опасаются, что запрет на ввоз даже через третьи страны семян из Нидерландов может оказать значительное негативное влияние на отрасль. Аграрии считают, что больше всего пострадают тепличные культуры и овощи позднего урожая, посевная которых уже идет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Исламисты с ножами напали на полицейских в российском городе. Что там произошло?

    Российские бойцы наткнулись на «ждуна-убийцу» под Красноармейском

    Два российских аэропорта приостановили работу в целях безопасности

    В Италии сделали заявление о поставках США Украине

    США пригрозили ЕС новыми пошлинами

    Момент нападения на полицейского и стрельбы по преступнику в Нальчике сняли на видео

    В России решили выращивать бананы

    В Киеве прогремели взрывы

    Одна страна закрыла транзит для депортированных из России украинцев

    Директор парка «Тайган» высказался об отношении ко львам после нападения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости