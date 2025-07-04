Российские фермеры предупредили о нехватке семян

«Известия»: Аграрии в России начали переживать из-за нехватки качественных семян

Сельхозпроизводители в России предупредили, что запрет Россельхознадзора на ввоз даже через третьи страны семян из Нидерландов, на которые приходится около 30 процентов всего отечественного импорта, может привести к серьезным проблемам в отрасли. Об этом пишут «Известия».

По оценкам аграриев, сильнее всего пострадают тепличные культуры и овощи позднего урожая, посевная которых уже идет. Полноценно заместить иностранную продукцию на российские семена не получится, так как большинство из них заметно уступают конкурентам.

«Мы не представляем, каким образом возможно оперативно импортозаместить всю овощную группу», — подчеркнул исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев. Он указал, что власти могли бы принимать такое решение постепенно, но нынешняя мера ставит аграриев в достаточно сложную ситуацию.

Национальный союз производителей плодов и овощей также указывает на слишком сжатые сроки, в которые приходится перестроиться. В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) подтвердили, что проблема уже проявилась. В частности, глава отделения организации в Тульской области указал, что без импортных семян добиться хорошего урожая картофеля нельзя, так как российские заменили хуже.

Впрочем, руководитель аппарата объединения Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что ситуация с этим корнеплодом не такая сложная, как с тепличными овощами.

Прямой ввоз семян из Нидерландов Россельхознадзор запретил еще в ноябре 2023 года, однако после этого аграрии начали закупать посадочный материал через третьи страны. Однако с 30 ноября ведомство ликвидировало и эту возможность, объяснив свои действия угрозой заражения инфекциями. В пресс-службе указали, что запрет продлится до тех пор, пока нидерландская сторона не примет требуемые корректирующие меры, чего не происходит.

Представитель консалтинговой компании по агроаналитике «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала, что доля зависимости России от семян иностранной селекции из Нидерландов составляет примерно 80 процентов от всего импорта, но речь идет только о товарном производстве. Для личных подсобных хозяйств российские семена пригодны.

Бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод объяснил, что если запрет затянется, то аграриям придется искать другие направления импорта. Перейти на отечественные семена не получится из-за проблем с селекцией и недофинансирования научных исследований.

Ранее стало известно, что из-за резкого падения рентабельности сельского хозяйства в России в этом году упало число юридических лиц, связанных с аграрным рынком. Еще в 2024 году этот показатель увеличивался.