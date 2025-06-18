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09:21, 18 июня 2025Экономика

Число сельхозпроизводителей в России стало падать

«Ъ»: В России сокращается число связанных с сельским хозяйством юридических лиц
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Из-за резкого падения рентабельности сельского хозяйства в России в этом году сокращается число юридических лиц, связанных с аграрным рынком. Об этом со ссылкой на подсчеты проекта «Контур.Фокус» пишет «Коммерсантъ».

Еще в 2024 году их количество выросло на 171 предприятие, но в январе-мае этого года — упало на 119, до 69,7 тысячи организаций. Снижение наблюдается и в традиционных сельскохозяйственных регионах. Так, в Дагестане число профильных организаций упало на 200 единиц, в Краснодарском крае — на 163, в Ставрополье — на 36, а в Ростовской области — на 18.

Подтверждает тенденцию и сокращение числа вакансий по данным HeadHunter. В январе их было меньше на 16 процентов в годовом выражении, в феврале и марте — на 23 процента, в апреле — на 26 процентов, а в мае — на 31 процент.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров назвал устоявшимся трендом сокращение инвестиций в сельском хозяйстве. По итогам прошлого года физический объем инвестиций в основной капитал упал на 4,3 процента.

Средний размер выручки профильных юридических лиц за год вырос на 17,3 процента, но рентабельность при этом рухнула. Например, в растениеводстве, по данным главы Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, она с 40-50 процентов в 2020 году достигла 20 процентов в 2024-м. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров уверяет, что по состоянию на сегодня показатель откатился уже до 10-16 процентов.

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Проблемы в агропромышленном комплексе возникают в связи с ростом затрат на персонал, логистику, семена, корма и высокой ключевой ставкой. Для пшеницы ситуацию усугубляет крепкий рубль и высокая экспортная пошлина. При этом, по словам Кучерова, на юге страны, где сосредоточены экспортноориентированные регионы, рентабельность падает быстрее.

Ранее стало известно, что из-за проблем у фермеров обвалились продажи у крупнейшего в стране производителя специализированной техники «Ростсельмаша». По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, с июля из-за переполненных складов компания может уйти в простой, на ней идут увольнения, а рабочим режут зарплаты и сокращают премии, что чревато ростом социальной напряженности.

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