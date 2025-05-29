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11:53, 29 мая 2025Экономика

Продажи крупнейшего в одной отрасли в России завода обвалились

«Ведомости»: «Ростсельмаш» сократил отгрузки комбайнов на треть в январе-апреле
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

По итогам первых четырех месяцев года «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократил отгрузку зерноуборочных комбайнов и тракторов более чем на треть — до 481 и 480 единиц. Об этом со ссылкой на источник, знакомый со статистикой компании, пишут «Ведомости».

При этом производство тракторов выросло в 1,8 раза, до 632 единиц, а комбайнов — упало на 32 процента, до 1451 единицы. Совладелец предприятия Константин Бабкин в целом подтвердил данные собеседника издания. По его оценке на указанную технику приходится 75-80 процентов выручки завода.

В отраслевой ассоциации «Росспецмаш» согласны со статистикой в части производства, однако, по их версии, отгрузка тракторов «Ростсельмаша» ниже — 313 единиц. Бабкин считает, что по итогам всего первого полугодия ждать улучшения продаж не приходится. Аграрии не имеют возможностей покупать технику, поскольку их рентабельность или низка, или ее нет вообще.

Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в письме премьеру Михаилу Мишустину сообщила о критической ситуации в «Ростсельмаше», из-за которой предприятие с июля может уйти в простой.

Депутат напомнила, что на заводе работают около 15 тысяч человек, и с 1 июня им придется уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом сотрудникам уже снижают зарплаты и переводят на менее оплачиваемые позиции, что вызывает у них недовольство. По словам Абрамченко, правительство должно вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить роста социальной напряженности.

Директор департамента консалтинга SBS-Consulting Дмитрий Бабанский констатировал, что «Ростсельмашу» нет смысла производить новую технику, потому что его склады переполнены, а денег у потенциальных покупателей на обновление парка нет. Эксперт подчеркнул, что фактически предприятие находится в режиме выживания и обязано ограничивать все инвестпроекты.

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