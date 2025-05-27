В Госдуме предупредили об угрозе остановки крупнейшего завода одной отрасли

Вице-спикер ГД Абрамченко предупредила об угрозе полной остановки «Ростсельмаша»

Крупнейший в России производитель сельхозтехники «Ростсельмаш», входящий в число стратегических предприятий страны, может полностью остановить работу с июля, поскольку сталкивается с отсутствием спроса на свою продукцию. Об этом говорится в письме вице-спикера Госдумы Виктория Абрамченко премьеру Михаилу Мишустину, которое она опубликовала в своем Telegram.

Предприятие, на котором работает около 15 тысяч человек, обеспечивает более половины рынка зерноуборочных машин в России. Оно способно выпускать 8000 комбайнов и 5000 тракторов в год.

Однако к середине мая на его складах уже скопились 2,3 тысячи комбайнов и почти 700 тракторов. При этом производственные планы уже несколько раз сокращались, дойдя до минимума с 2006 года — около 3000 комбайнов и 1000 тракторов.

Таким образом, потребности в выпуске почти не осталось. В результате часть персонала работает по второстепенным задачам, не связанным с выпуском, а с 1 июня коллектив предприятия уйдет в ежегодный оплачиваемый отпуск. Если ситуация со спросом в ближайшее время не изменится, а для этого у сельхозпроизводителей должны появиться деньги на обновление парка, то с июля заводу придется уйти в простой.

Абрамченко указала, что работникам «Ростсельмаша» уже снижают заработные платы или переводят на менее оплачиваемые позиции, что вызывает у них недовольство. По словам вице-спикера, правительству нужно вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить роста социальной напряженности и сохранить стабильность региональной экономики.

Ранее совладелец «Ростсельмаша» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин рассказал, что с прошлой осени компания сократила 2000 сотрудников. Он объяснил, что аграрии перестали покупать технику из-за сокращения доходов.