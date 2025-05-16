«Ростсельмаш» объявил об отпуске сотрудников из-за ухудшения ситуации на рынке

«Ростсельмаш» отправит сотрудников в досрочный отпуск из-за ситуации на рынке

Крупнейший производитель сельхозтехники в России объявил о решении досрочно отправить коллектив в ежегодный отпуск. Его перенос с августа-сентября на июнь в компании «Ростсельмаш» объяснили ухудшением ситуации на рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение принято в целях оптимизации затрат на производство», — уточнили также в пресс-службе производителя техники.

Как напоминает агентство, ранее совладелец предприятия Константин Бабкин отмечал, что «Ростсельмаш» прогнозирует в текущем году снижение объема инвестиций в производство в два раза из-за снижения спроса на технику.

По данным профильной ассоциации «Росспецмаш», продажи отечественной сельскохозяйственной техники в России сократились год к году в первом квартале 2025-го почти на треть, причем в сегменте зерноуборочных комбайнов падение оказалось почти вдвое большим, составив 58,3 процента. Также Бабкин, который также является главой ассоциации, в апреле поделился с «Коммерсантом», что с прошлой осени «Ростсельмаш» сократил почти две тысячи сотрудников.