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08:31, 12 мая 2025Экономика

Продажи техники для сельского хозяйства в России рухнули

«Росспецмаш»: Продажи сельхозтехники в первом квартале рухнули на 32,9 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

По итогам первого квартала продажи отечественной сельскохозяйственной техники в России рухнули на 32,9 процента по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом со ссылкой на данные профильной ассоциации «Росспецмаш» пишет «Коммерсантъ».

Сильнее всего падение заметно в сегменте зерноуборочных комбайнов — минус 58,3 процента (437 единиц). Далее идут сельскохозяйственные тракторы (минус 39 процентов), самоходные комбайны (минус 32,4 процента), опрыскиватели (минус 30 процентов), зерноочистительные машины (минус 25,3 процента) и бороны (минус 17,4 процента).

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники «АСХОД» Александр Алтынов сообщил, что продажи иностранной сельхозтехники также сократились на треть. Он объяснил, что аналитики предполагали большее падение у импорта, однако продавцы успели завезти в страну достаточное количество зарубжных машин до повышения утильсбора. Кроме того, неожиданное укрепление рубля позволило не допустить большего сокращения рынка.

При этом в самих предприятиях утверждают, что у аграриев есть необходимость в обновлении парка техники, потому что она заметно устарела. Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий объяснил, что у сельхозпредприятия нет денег на закупки, а с учетом рекордно высокой ставки Центробанка кредиты стали неподъемными. В то же время власти с начала года значительно снизили субсидии на покупку сельхозтехники.

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Из-за этого предприятия чаще ремонтируют имеющуюся технику, а также стараются использовать дорогие тракторы и комбайны только на участках, где от них можно получить максимальную выгоду.

Собеседники издания не видят предпосылок для улучшения ситуации по итогам второго квартала. Они отмечают, что на рынке формируется отложенный спрос, однако когда его удастся реализовать, неизвестно. По мнению Непомнящего, рассчитывать на увеличение продаж стоит в лучшем случае в следующем году.

Ранее президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, совладелец крупнейшего в стране производителя сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш», сообщил, что компания с осени сократила две тысячи сотрудников. На такие меры компании пришлось пойти из-за падения продаж, так как аграрии перестали покупать ее продукцию. По итогам 2024 года продажи отечественной сельхозтехники упали на 17,6 процента.

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