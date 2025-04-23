Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 23 апреля 2025Экономика

Крупнейший производитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях

Совладелец «Ростсельмаша» Бабкин рассказал об увольнении двух тысяч сотрудников
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

С прошлой осени компания «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократила две тысячи сотрудников. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал совладелец предприятия и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

По его словам, пойти на такие меры пришлось из-за падения рынка. Аграрии перестали покупать технику как из-за существенного сокращения доходов, так по причине высокой стоимости заемных средств, что связано с ростом ключевой ставки. Из-за этого осенью, помимо массовых увольнений, завод работал по три дня в неделю.

В настоящее время предприятие вернулось к пятидневке, но в «сниженном режиме». Бабкин пожаловался, что такие условия плохо действуют на коллектив, не способствуют «дисциплинированности и стабильности качества». Тем не менее компания не хочет продолжать увольнения, потому что иначе потом придется обучать всех с нуля.

Ранее в «Росспецмаше» подсчитали, что в 2024 году продажи российской сельхозтехники упали на 17,6 процента. Хуже всего ситуация обстоит с машинами для внесения удобрений (минус 58 процентов). В январе 2025 года продажи на внутреннем рынке рухнули еще почти на треть.

Аналитики отраслевой ассоциации не видят никаких предпосылок для увеличения продаж, если только власти не примут своевременные меры. В противном случае надо готовиться к очередному ухудшению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Таксисты объяснили нежелание покупать российские автомобили

    Журова оценила обвинения в домогательствах 12-летней фигуристки в адрес тренера

    Суд заставил россиянку избавиться от десятка кошек

    В Латвии назвали сталинки отличным убежищем

    В российском заповеднике барсуки-чистюли попали на видео

    Российские музыканты сыграли на высоте 11 тысяч метров

    Взорвавшего страйкбольную гранату в российской гостинице мужчину арестовали на два месяца

    Путин наградил ставшего жертвой агрессивного пациента фельдшера

    США заявили о сдерживании Китая по всему миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости