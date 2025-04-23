Крупнейший производитель сельхозтехники сообщил о массовых увольнениях

Совладелец «Ростсельмаша» Бабкин рассказал об увольнении двух тысяч сотрудников

С прошлой осени компания «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельскохозяйственной техники, сократила две тысячи сотрудников. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал совладелец предприятия и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

По его словам, пойти на такие меры пришлось из-за падения рынка. Аграрии перестали покупать технику как из-за существенного сокращения доходов, так по причине высокой стоимости заемных средств, что связано с ростом ключевой ставки. Из-за этого осенью, помимо массовых увольнений, завод работал по три дня в неделю.

В настоящее время предприятие вернулось к пятидневке, но в «сниженном режиме». Бабкин пожаловался, что такие условия плохо действуют на коллектив, не способствуют «дисциплинированности и стабильности качества». Тем не менее компания не хочет продолжать увольнения, потому что иначе потом придется обучать всех с нуля.

Ранее в «Росспецмаше» подсчитали, что в 2024 году продажи российской сельхозтехники упали на 17,6 процента. Хуже всего ситуация обстоит с машинами для внесения удобрений (минус 58 процентов). В январе 2025 года продажи на внутреннем рынке рухнули еще почти на треть.

Аналитики отраслевой ассоциации не видят никаких предпосылок для увеличения продаж, если только власти не примут своевременные меры. В противном случае надо готовиться к очередному ухудшению.