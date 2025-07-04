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22:17, 4 июля 2025Мир

Орбан резко высказался о «плане Зеленского»

Орбан: Зеленский хочет заставить Венгрию отказаться от энергии из России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заставить Венгрию отказаться от энергоресурсов из России. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, Зеленского не интересует, во сколько этот план обойдется народу Венгрии.

«Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!» — резко высказался политик.

Ранее Орбан заявил, что большинство граждан европейских стран против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). «Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», — пояснил глава венгерского правительства.

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