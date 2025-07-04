Орбан рассказал о мнении европейцев по поводу вступления Украины в ЕС

Орбан: Большинство европейцев против вступления Украины в ЕС

Большинство граждан европейских стран против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Большинство государств ЕС сказали бы "нет" вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику», — пояснил глава венгерского правительства.

Ранее Орбан рассказал, что процедура вступления Украины в ЕС приостановлена на саммите в Брюсселе, потому что нападки Киева на Будапешт только усилились.