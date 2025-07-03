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14:49, 3 июля 2025Мир

Орбан объяснил приостановку процедуры вступления Украины в ЕС

Орбан: Украина усилила нападки на Венгрию, поэтому вступление в ЕС приостановили
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Процедура вступления Украины в Европейский союз (ЕС) приостановлена на саммите в Брюсселе, потому что нападки Киева на Венгрию только усилились. С таким заявлением на своей странице Facebook выступил венгерский премьер-министр Виктор Орбан (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Украинцы все чаще обрушиваются с нападками на Венгрию, потому что мы остановили вступление Украины в ЕС [на саммите] в Брюсселе», — объяснил глава правительства.

По словам Орбана, в Будапеште не хотят войны и чтобы «европейская экономика, включая венгерскую, была разрушена», поэтому процесс евроинтеграции Украины и был заблокирован.

Ранее министр по делам Европы Дании Мари Бьерре призвала власти ЕС усилить давление на Венгрию в связи с нарушениями фундаментальных ценностей блока.

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