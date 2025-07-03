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14:35, 3 июля 2025Мир

В ЕС призвали усилить действия против Венгрии

Politico: Дания настаивает на приостановлении права голоса Венгрии в ЕС
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Мари Бьерре

Мари Бьерре. Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен усилить действия против Венгрии, здействовав весь свой юридический арсенал в связи с нарушениями фундаментальных ценностей блока. С таким призывом выступила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре, передает Politico.

По ее словам, Евросоюз, помимо применения против Будапешта статьи 7 ЕС, должен также рассмотреть возможность ограничения доступа к европейским фондам для стран, нарушающих европейское законодательство.

Ранее премьер-министр Венгриии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта по вступлению Украины в ЕС вызвала «народный гнев» представителей других стран на саммите объединения. По словам политика, на саммите ЕС ему пришлось проделать «самую ужасную» работу в попытках объяснить своим европейским коллегам, почему Венгрия не может поддержать прием Украины в Евросоюз. Орбан отметил, что его позиция была встречена «с явным неодобрением».

26 июня в ЕС прошло голосование по проекту о начале переговоров по приему Украины в объединение. Сообщалось, что документ поддержали 26 из 27 членов объединения. Орбан подтвердил, что единственной проголосовавшей против страной была Венгрия.

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