В ЕС призвали усилить действия против Венгрии

Politico: Дания настаивает на приостановлении права голоса Венгрии в ЕС

Европейский союз (ЕС) должен усилить действия против Венгрии, здействовав весь свой юридический арсенал в связи с нарушениями фундаментальных ценностей блока. С таким призывом выступила министр по делам Европы Дании Мари Бьерре, передает Politico.

По ее словам, Евросоюз, помимо применения против Будапешта статьи 7 ЕС, должен также рассмотреть возможность ограничения доступа к европейским фондам для стран, нарушающих европейское законодательство.

Ранее премьер-министр Венгриии Виктор Орбан заявил, что позиция Будапешта по вступлению Украины в ЕС вызвала «народный гнев» представителей других стран на саммите объединения. По словам политика, на саммите ЕС ему пришлось проделать «самую ужасную» работу в попытках объяснить своим европейским коллегам, почему Венгрия не может поддержать прием Украины в Евросоюз. Орбан отметил, что его позиция была встречена «с явным неодобрением».

26 июня в ЕС прошло голосование по проекту о начале переговоров по приему Украины в объединение. Сообщалось, что документ поддержали 26 из 27 членов объединения. Орбан подтвердил, что единственной проголосовавшей против страной была Венгрия.