Орбан разгневал ЕС своей позицией по Украине

Орбан заявил о «народном гневе» из-за позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Позиция Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) вызвала «народный гнев» представителей других стран на саммите объединения. Об этом в интервью YouTube-каналу Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам политика, на саммите ЕС ему пришлось проделать «самую ужасную» работу в попытках объяснить своим европейским коллегам, почему Венгрия не может поддержать прием Украины в Евросоюз. Орбан отметил, что его позиция была встречена «с явным неодобрением».

26 июня в ЕС прошло голосование по проекту о начале переговоров по приему Украины в объединение. Сообщалось, что документ поддержали 26 из 27 членов объединения. Орбан подтвердил, что единственной проголосовавшей против страной была Венгрия.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выступит против продления военной помощи ЕС Украине, так как она дорого обходится европейским налогоплательщикам.