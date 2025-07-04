В Италии сделали заявление о поставках США Украине

Премьер-министр Италии Мелони: США не прекратили поставки оружия Украине

Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия Украине. Об этом заявила премьер Италии Мелони, передает агентство Ansa.

По ее словам, Вашингтон лишь пересмотрел решения, касающиеся отдельных компонентов. Она подчеркнула, что это «является важным фактом, но сильно отличается от полного отказа».

Ранее Мелони сообщила, что каждый вносит свой вклад в организацию нового раунда переговоров по Украине. Она отметила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине. По ее словам, для диалога на техническом уровне по Украине есть разные варианты, поэтому следует проверить их осуществимость и доступность участников.