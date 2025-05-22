Премьер Италии обсудила с Трампом новые переговоры по Украине

Мелони заявила о готовности Ватикана и Папы содействовать переговорам на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсудила с президентом США Дональдом Трампом проведение новых раундов переговоров по Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

Мелони подчеркнула, что каждый вносит свой вклад в организацию нового раунда переговоров по Украине. «Очень ценна доступность Ватикана и Папы», — подчеркнула она.

Итальянский премьер добавила, что для диалога на техническом уровне по Украине есть разные варианты, поэтому следует проверить их осуществимость и доступность участников.

«Независимо от дат и мест, приоритетом являются серьезные переговоры, в которых все собеседники хотят продемонстрировать свою готовность к прогрессу и достичь прекращения огня и мира», — добавила она.

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. Также президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщал, что Святой престол хочет организовать мирные переговоры.