Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

Трамп: Ватикан во главе с Папой Римским готов принять переговоры РФ и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан во главе с Папой Римским Львом XIV готов принять переговоры России и Украины. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Ватикан в лице Папы Римского заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!» — написал американский лидер.

В том же сообщении Трамп оценил двухчасовой разговор с Путиным как отличный. «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, окончании войны», — рассказал президент США.

В свою очередь российский лидер, комментируя разговор с американским коллегой, сообщил, что Москва готова продолжать взаимодействие с Киевом в интересах урегулирования конфликта.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины прошли 16 мая 2025-го. Местом проведения встречи был выбран турецкий город Стамбул.