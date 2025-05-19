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20:47, 19 мая 2025Мир

Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры России и Украины

Трамп: Ватикан во главе с Папой Римским готов принять переговоры РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ватикан во главе с Папой Римским Львом XIV готов принять переговоры России и Украины. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Ватикан в лице Папы Римского заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!» — написал американский лидер.

В том же сообщении Трамп оценил двухчасовой разговор с Путиным как отличный. «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, окончании войны», — рассказал президент США.

В свою очередь российский лидер, комментируя разговор с американским коллегой, сообщил, что Москва готова продолжать взаимодействие с Киевом в интересах урегулирования конфликта.

Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины прошли 16 мая 2025-го. Местом проведения встречи был выбран турецкий город Стамбул.

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