Трамп оценил переговоры с Путиным

Трамп: Разговор с Путиным прошел очень хорошо

Разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Переговоры оценил глава Белого дома на странице в соцсети Truth Social.

«Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже», — подчеркнул политик.

Ранее состоялись телефонные переговоры лидеров России и США, они продлились два часа. По словам Путина, Трамп отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Президент России назвал их разговор откровенным и содержательным.