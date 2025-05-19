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20:05, 19 мая 2025Мир

Путин раскрыл детали разговора с Трампом о конфликте на Украине

Путин: Трамп отметил, что РФ настроена на мирное разрешение конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным отметил, что Россия, по его мнению, настроена на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом заявил российский президент по итогам беседы, его слова передает ТАСС.

«И со своей стороны [Трамп] отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — сказал Путин.

Глава российского государства также отметил, что Москва готова продолжать взаимодействие с Киевом в интересах урегулирования конфликта.

Ранее появилась информация, что телефонные переговоры президентов России и США завершились и продлились более двух часов.

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