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19:48, 19 мая 2025Мир

Разговор Путина и Трампа завершился

Телефонные переговоры Путина и Трампа завершились и продолжались более 2 часов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом завершились. Об этом сообщает ТАСС.

Общее время телефонных переговоров между лидерами государств составило около двух часов. «Этот разговор [с президентом Трампом] состоялся, продолжался более двух часов», — сказал президент России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа начался.

Предыдущий телефонный разговор президентов России и США состоялся 18 марта. Во время беседы лидеры стран договорились нормализовать отношения двух государств.

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