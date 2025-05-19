В Кремле подтвердили переговоры Путина и Трампа

Песков подтвердил, что Путин и Трамп ведут переговоры

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в данный момент ведут телефонные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Дмитрий Песков только что на мой вопрос, идет ли в этот момент телефонный разговор Путина и Трампа, подтвердил, что разговор идет», — сказал журналист.

Ранее глава Белого дома заявил, что планирует провести переговоры с Путиным 19 мая. В Кремле подтвердили эту информацию и уточнили, что разговор запланирован на 17:00 по московскому времени.

Предыдущий телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта и продлился около двух часов. Во время беседы лидеры стран договорились нормализовать отношения двух государств.

